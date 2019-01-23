Kerç Boğazı'nda Yanan Gemilere Havadan Müdahalenin Görüntüleri Yayınlandı
54 dakika önce
? Kerç Boğazı'nda 4'ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı.
? Kerç Boğazı'nda 4'ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya
Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yanan gemileri söndürme çalışmaları görülüyor. - Rusya
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
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