Kerç Boğazı'ndaki Faciadan Kurtulan Türkler Belli Oldu
37 dakika önce
Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu.
Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu.
Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasından kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu. Kurtulan kişilerin isimleri şu şekilde:
"Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen
, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı."
Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemide en son 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 Türk denizcinin de kurtarıldığı bildirilmişti. - MOSKOVA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı
Barcelona'ya İmza Atan Boateng'den İbrahim Tatlıses Şarkısı
AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası
Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu