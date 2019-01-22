Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'ndaki Faciadan Kurtulan Türkler Belli Oldu

Kerç Boğazı'ndaki Faciadan Kurtulan Türkler Belli Oldu

37 dakika önce

Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu.

Kerç Boğazı'ndaki Faciadan Kurtulan Türkler Belli Oldu, System.String[]
Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu.

Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasından kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu. Kurtulan kişilerin isimleri şu şekilde:

"Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı."

Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemide en son 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 Türk denizcinin de kurtarıldığı bildirilmişti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

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