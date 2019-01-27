Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangında Kurtarılan 8 Türk Denizciden 3'ü Türkiye'ye Döndü
53 dakika önce
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan 8 Türk denizciden 3'ü Türkiye'ye döndü.
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan 8 Türk denizciden 3'ü Türkiye
'ye döndü.
Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak tarihinde "Maestro" ve "Candy" adlı Tanzanya
bayraklı iki gemide yangın çıkmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği olayda 12 kişi kurtarılmıştı. Edinilen bilgiye göre yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü, Türk Hava Yolları
'na (THY
) ait uçakla dün sabah Rusya
'nın Krasnodar
kentinden İstanbul
'a geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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