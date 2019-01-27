Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangında Kurtarılan 8 Türk Denizciden 3'ü Türkiye'ye Döndü

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangında Kurtarılan 8 Türk Denizciden 3'ü Türkiye'ye Döndü

53 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan 8 Türk denizciden 3'ü Türkiye'ye döndü.

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangında Kurtarılan 8 Türk Denizciden 3'ü Türkiye'ye Döndü, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan 8 Türk denizciden 3'ü Türkiye'ye döndü.

Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak tarihinde "Maestro" ve "Candy" adlı Tanzanya bayraklı iki gemide yangın çıkmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği olayda 12 kişi kurtarılmıştı. Edinilen bilgiye göre yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla dün sabah Rusya'nın Krasnodar kentinden İstanbul'a geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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