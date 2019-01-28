Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Türk Denizcilerin Cenazeleri İstanbul'a...
42 dakika önce
IHAAW164453-GEN/28-01-2019- Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul'a getiriliyor.
IHAAW164453-GEN/28-01-2019
- Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul
'a getiriliyor. 28.01.2019 16: 44: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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