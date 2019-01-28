Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Türk Denizcilerin Cenazeleri İstanbul'a...
12 dakika önce
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi.
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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