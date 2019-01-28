Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Türk Denizcilerin Cenazeleri İstanbul'a...

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Türk Denizcilerin Cenazeleri İstanbul'a...

20 dakika önce

Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi.

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Türk Denizcilerin Cenazeleri İstanbul'a..., System.String[]
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:37 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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