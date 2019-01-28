Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Türk Denizcilerin Cenazeleri İstanbul'a...
20 dakika önce
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi.
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Türk denizcilerin cenazeleri İstanbul
'a getirildi
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
Son Dakika! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı