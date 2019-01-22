Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Umutlar Tükeniyor

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Umutlar Tükeniyor

1 saat önce

Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı, Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında kaybolan mürettebatın bulunmasına yönelik pek umutlu olmadıklarını ve çalışmaların 'kurtarma' statüsünden 'arama' seviyesine çekildiğini duyurdu.

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Umutlar Tükeniyor, System.String[]
Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı, Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında kaybolan mürettebatın bulunmasına yönelik pek umutlu olmadıklarını ve çalışmaların 'kurtarma' statüsünden 'arama' seviyesine çekildiğini duyurdu.

Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Kerç Boğazında yanan iki gemide kaybolan mürettebatın bulunmasına yönelik umutlu olmadıkları belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sabah saat 06.00'da operasyonun statüsünü 'kurtarma' çalışmalarından 'arama' çalışmalarına döndürdük" ifadelerini kullandı.

Krasnodar'ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:54 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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