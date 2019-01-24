Kerç Boğazı'ndaki Kazadan İzmir'e Acı Haber
49 dakika önce
Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerden de birinin Erdoğan Çetinok olduğu ifade edilirken, Çetinok'un İzmir'in Torbalı ilçesindeki evine acı haber ulaştı.
Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerden de birinin Erdoğan Çetinok olduğu ifade edilirken, Çetinok'un İzmir
'in Torbalı
ilçesindeki evine acı haber ulaştı.
Kerç Boğazı'ndaki Tanzanya Bayraklı
iki gemide çıkan yangın sonrası mürettebatta bulunan 4 Türk hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, kayıplar için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan, mürettebatta ölen isimlerden birinin İzmir'in Torbalı ilçesinden Erdoğan Çetinok olduğu öğrenildi. Pancar'da ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Erdoğan Çetinok'un ölümü, ailesini yasa boğdu. Çarkçıbaşı görevini üstlenen Çetinok'un naaşının ne zaman Torbalı'ya geleceği bilinmezken, acı olay bölgede yaşayanları da üzüntüye boğdu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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