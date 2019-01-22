Kerç Boğazı'ndaki yangında ölü sayısı 14'e yükseldi
36 dakika önce
Kerç Boğazı'nda gemiler arasında yakıt transferi yapılırken çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Kerç Boğazı'nda gemiler arasında yakıt transferi yapılırken çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Gemide 16'sı Türk, 15'i Hintli toplam 31 mürettebat bulunuyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:15
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