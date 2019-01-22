Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazı'ndaki yangında ölü sayısı 14'e yükseldi

Kerç Boğazı'ndaki yangında ölü sayısı 14'e yükseldi

36 dakika önce

Kerç Boğazı'nda gemiler arasında yakıt transferi yapılırken çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Kerç Boğazı'ndaki yangında ölü sayısı 14'e yükseldi, System.String[]
Kerç Boğazı'nda gemiler arasında yakıt transferi yapılırken çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Gemide 16'sı Türk, 15'i Hintli toplam 31 mürettebat bulunuyordu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:15 

Ekonomi
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