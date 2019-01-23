Kerç Boğazı'ndaki Yangının Ateşi Çanakkale'ye Düştü

Kerç Boğazı'ndaki yangının ateşi Çanakkale'ye düştü Baba Sadık Solak: -"11 Mayıs'ta bedelli askerliğini gidecekti.

Kerç Boğazı'ndaki yangının ateşi Çanakkale'ye düştü

Baba Sadık Solak:

-"11 Mayıs'ta bedelli askerliğini gidecekti. Cenazeyle ilgili şu anda bilgimiz yok"



ÇANAKKALE - Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi hayatını kaybeden Semih Solak'ın Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Semih Solak'ın babası Sadık Solak, "11 Mayıs'ta bedelli askerliğini gidecekti. Cenazeyle ilgili şu anda bilgimiz yok" dedi.

Kerç Boğazı'nda meydana gelen 2 gemi yangınında hayatını kaybeden, geminin 2. çarkçısı 25 yaşındaki Semih Solak'ın Biga ilçesi bağlı Balıklıçeşme köyünde bulunan ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi.

Oğlunun 11 Mayıs'ta bedelli askerliğini yapmak üzere gemiden izne ayrılıp Çanakkale'ye geri dönme planı yaptığını belirten Baba Sadık Solak, oğlunun başka bir gemiye gitme planı yaparken aradaki 3-4 aylık süreyi kapatmak için fikir değişikliği yaparak bu gemiye gittiğini belirtti.

Baba Solak, "Televizyonda haberlerden izledik. Oğlum 20 gün oldu. Bu gemiye gideli. 20 gündür o gemideydi. İstanbul'dan indi. Suriye'ye gitti. Ben gemiye gittikten sonra öğrendim tanker olduğunu. Suriye'den döndüler, Rusya'ya gittiler. Rusya'dan doğalgaz olarak herhalde yüklenmiş. 2 gün önce oğlumla internetten canlı görüştük. 'Baba yükledik açıklarda bekliyoruz. Şirketin diğer gemisi gelecek. Ona aktarma yapacağız. Ondan sonra tekrar dolum yapıp, Suriye'ye gideceğiz' dedi. Sonra haberlerde bu olayı izleyince, bu aktarma olayından haberim olduğu için şüphelendim. Telefonla arıyorum. Cevap vermiyor. Şimdi öldüğü haberini aldık. Şuanda Kırım'da hastanede morgdaymış. Şuanda şirketten hiç bir bilgi yok. Şirketin telefonlarına da ulaşamıyoruz. Bir iki çarkçı arkadaşlarım var. Onlar araştırdılar bilgi alamadık. Doğru düzgün şirketin ismini bile bilmiyoruz. 20 gün oldu. Başka bir şirketten indi. Telefon etti. Baba, 'Geliyorum' dedi. Oğlum Nisan'a kadar çalışacaktın, ne oldu dedim. Bilmiyorum çarkçı başı bizi takım olarak indirdi dedi. 2 saat sonra tekrar aradı. Baba başka bir gemiden haber aldım. Beni çağırdılar. O gemiye gidiyorum, gelmeyeceğim dedi. Bir akşam İstanbul'da kaldı. Tekrar işte bu şirkete geçti. Hadi 3-4 ay boşta kalmayayım dedi. 3-4 ay sonra 11 Mayıs'ta bedelli askerliğini gidecekti. Cenazeyle ilgili şu anda bilgimiz yok" dedi.

Baba Solak, geminin bağlı bulunduğu şirkete ulaşamadıklarını, cenazenin teslimi için her hangi bir bilgileri bulunmadığını, Türk yetkililerden konuyla ilgili gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Öte yandan acı haberi duyan ailenin yakınları taziye iletmek üzere baba evine ziyarette bulunuyor.

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