Kerç Boğazında Gemilerde Yangın: Türk Mürettebat da Var
1 saat önce
Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı.
Kerç Boğazında Tanzanya
bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı. Gemilerin mürettebatında Türkler de olduğu açıklandı.
Kerç Boğazında demirleyen gemilerden birinde çıkan yangın bir başka gemiye sıçradı. Krasnodar
'ın Karadeniz
kıyısına 14 mil açığında meydana gelen yangında Tanzanya bayraklı gemide 14 Hindistan
ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 mürettebat olduğu öğrenildi. Denize atlayarak yangından kurtulan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gemilerin birinde patlamalar meydana gelirken, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:41 Kaynak: İHA
Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı
İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi
Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var