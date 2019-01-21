Son Dakika Haberleri: Kerç Boğazında Gemilerde Yangın: Türk Mürettebat da Var

Kerç Boğazında Gemilerde Yangın: Türk Mürettebat da Var

1 saat önce

Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı.

Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı. Gemilerin mürettebatında Türkler de olduğu açıklandı.

Kerç Boğazında demirleyen gemilerden birinde çıkan yangın bir başka gemiye sıçradı. Krasnodar'ın Karadeniz kıyısına 14 mil açığında meydana gelen yangında Tanzanya bayraklı gemide 14 Hindistan ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 mürettebat olduğu öğrenildi. Denize atlayarak yangından kurtulan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gemilerin birinde patlamalar meydana gelirken, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:41 Kaynak: İHA

Tanzanya, Güncel
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