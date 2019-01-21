Kerç Boğazında Yanan Gemilerden 30 Kişi Kurtarıldı
57 dakika önce
Kerç boğazında Tanzanya bayraklı 2 yük gemisinde yangın çıktı.
Kerç boğazında Tanzanya
bayraklı 2 yük gemisinde yangın çıktı. Gemi mürettebatlarından 30 kişi denize atlayarak kurtulmayı başarırken 1 mürettebatın hala kayıp olduğu açıklandı. Krasnodar
ile Kırım
arasında bulunan Kerç boğazında Tanzanya bayraklı gemide çıkan yangın bir diğer gemiye sıçradı. 2 gemide yangın büyüyünce geminin birinde patlamalar meydana geldi. Rusya
Federal Deniz Ulaştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada gemilerden atlayan toplam 31 mürettebattan 30'una sahil güvenlik ekipleri botlarla ulaşarak kurtardı. Fakat denize atlayanlardan 1 kişiye hala ulaşılamadığı, kurtarılmayı bekleyen mürettebatın Türk vatandaşı olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. 31 mürettebatın 15'nin Hindistan
uyruklu, 16'sının Türk vatandaşı olduğu bildirilirken kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. Novorossiysk
Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin yangın söndürme ve arama–kurtarma çalışmalarına 10 adet kurtarma ve itfaiye gemisiyle katıldığı, yangın nedeniyle Kerç boğazında deniz trafiğinin ise etkilenmediği öğrenildi. - KRASNODAR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:09 Kaynak: İHA
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