Kerç Vali Yardımcısı: Denizcilerin Cenazeleri Türkiye'ye Gönderiliyor
56 dakika önce
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında hayatını kaybeden dört Türk denizcinin cenazelerinin bugün Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında hayatını kaybeden dört Türk denizcinin cenazelerinin bugün Türkiye
'ye gönderileceği açıklandı.
Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamda, Türk denizcilerin cenazelerinin Kırım
'dan Moskova
'ya gönderildiğini, cenazelerin kısa süre içinde İstanbul
'a gönderileceğini bildirdi.
Melgaziyev, yangında ölen altı Hindistan
vatandaşının cenazelerinin ise ülkelerine gönderilmesi için de resmi işlemlerin devam ettiğini açıkladı. - Kerem
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:32 Kaynak: DHA
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