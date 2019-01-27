Son Dakika Haberleri: Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi

Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi

21 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Melgaziyev, yangında sağ kurtarılan dört Hindistan vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Rusyalı yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise Pazartesi günü ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Türkiye, Dünya
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