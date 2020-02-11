KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN - Son Dakika

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KErciş'te kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu - VAN
6 saat önce
-Karın kapladığı Erciş'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi -Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler -Fotoğrafçılarla röportaj VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:20 Kaynak: AA
-Karın kapladığı Erciş'teki manzaranın drone ile havadan görüntülenmesi
-Kar manzarasında fotoğraf için poz verenler
-Fotoğrafçılarla röportaj VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından kartpostallık görüntüler oluştu. İlçedeki vatandaşlar, oluşan bu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.
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