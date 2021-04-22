Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı - Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

22.04.2021 16:41
Kerem Aktürkoğlu,

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu için savaşa tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışından bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar galip ayrılmıştı. Bu transferin perde arkasıyla ilgili önemli detaylar aktarıldı. Kerem ile birçok kez telefon görüşmesi yapan Fenerbahçe cephesi, genç kanat oyuncusunu ikna edemedi. Çünkü devreye Fatih Terim girdi. Hayranı olduğu Fatih hoca ile konuşan Kerem, Galatasaray'a 'evet' dedi. Galatasaray scout ekibinin de bu transferde büyük payı olduğu aktarıldı.

Sezon boyunca iki ezeli rakibin girdiği transfer savaşlarında çoğu kez Fenerbahçe galip ayrılmıştı. Ama Kerem Aktürkoğlu'nda kazanan Galatasaray'ın başarısının sahne arkasında Fatih Terim'in rol aldı. Transfer öyküsü şöyle; 24 Erzincanspor'da yetenekleriyle fark yaratan Kerem için, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncunun temsilcisiyle temasa geçiyor. İlk önce Fenerbahçe tarafından teklif gidiyor.

"BURAK YILMAZ KUMAŞI VAR"

Oyuncunun detaylı analizini yapan Galatasaray scout ekibi, 'Hemen alınsın' raporunu veriyor. Kerem'i izleyen ekip, "Bu çocukta Burak Yılmaz kumaşı var" ifadesini kullanıyor. Genç futbolcuya Fenerbahçe cephesinden de bir telefon gidiyor, ama anlaşma sağlanamıyor. Çünkü bu esnada Fatih Terim sahneye çıkıyor. Terim'e hayranlığı olan Kerem, kısa süren görüşmenin ardından Galatasaray'a 'evet' diyor. Terim, Kerem'e mutlaka şans vereceğini de belirtiyor... Öte yandan bu gelişmelerin olduğu sırada bazı Avrupa takımlarının da Kerem'e teklifi oluyor, ama oyuncu tercihini değiştirmiyor.

Kerem Aktürkoğlu, 'Alo ben Emre ağabeyin' çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

İYİLEŞTİRME YAPILMASI GÜNDEMDE

Senelik 800 bin TL dolaylarında yıllık ücret kazanan Kerem, Göztepe deplasmanında yaptığı hat-trickle alt ligden alınmasına yönelik eleştirileri bertaraf etti, kumaşını gösterdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Kerem'in ücretinde iyileştirme yapmayı düşündüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kerem Aktürkoğlu, Alo ben Emre ağabeyin çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, 'Alo ben Emre ağabeyin' çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim         
16:09
Hasan Şaş'ın, Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere         
15:48
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı         
10:08
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 16:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei