Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı - Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı

05.12.2020 21:13
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı, System.String[]

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.

Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Hatayspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı - Son Dakika Spor


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