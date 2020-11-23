Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın bu sezon yeni transferlerinden genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ilk kez kez sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Bu sezon başında transfer edilen genç futbolcu, Kayserispor maçıyla birlikte ilk kez süre aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem, 90. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine girdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)