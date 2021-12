(Kerem Aktürkoğlu) Lazio-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Futbolculardan Kerem Aktürkoğlu da "Gerçekten bugün bizim için çok anlamlı bir maç oldu. Gruptan çıkmayı garantilemiştik ama son 16'ya kalmak çok daha önemliydi. Mart ayına kadar bir vaktimiz var. Şimdi bunun tadını çıkaracağız ama aynı zamanda lige de odaklanmamız lazım. Ligde de artık güzel bir gidişat, güzel bir ivme yakalamamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Öncellikle taraftarımıza armağan olsun. Bu zor ve sıkıntılı günlerde onlara bir nebze de olsun mutluluk yaşatmak bizim borcumuzdu." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, her zaman hayalleri olduğunu belirterek, "Adım adım gidiyoruz. Baktığınız zaman çok daha farklı hedefler koyuyoruz her maç önümüze. Son 16'ya kaldık. Yendiğimiz an çeyrek finale çıkıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler, bunları düşündükçe, hayal kurdukça çok mutlu oluyor insan. İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum." dedi.

Teknik Direktörü Terim'in maç öncesinde geçirdiği rahatsızlık hatırlatılan sarı-kırmızılı oyuncu, "Hocamızın rahatsızlığı bizi de üzdü ve aynı zamanda korkuttu. Dün bizimleydi beraber seyahat ettik. Konuştuğumuzda iyi olduğunu söyledi. Tabii ki öncelikle gruptan çıkarak ona hediye vermek, son 16'ya kalmak hocamıza moral olması çok daha önemliydi. Onun bilincinde çıktık. Bunu kendi aramızda da konuştuk. Hocamıza güzel bir armağan oldu." diye konuştu.

Aktürkoğlu, bundan sonra direkt finali düşünürlerse kendilerine "kötülük" edeceklerini o nedenle hedefe adım adım yaklaşmak istediklerini kaydetti.