Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 17 kat arttı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri zirve yaptı. Genç yıldızın 300 bin euro olan değeri 9 ayda 3.5 milyon euroya kadar yükseldi.

4 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Kerem Aktürkoğlu çok değil sadece 11 ay önce önce 3. Lig'de 24 Erzincanspor forması giyiyordu. 11 ay önce yani 25 Temmuz 2020 tarihinde Erzincan ekibi ile TFF 2. Lig'e çıkabilmek adına play-off karşılaşmasında sahaya çıkıp mücadele etti. 2 Eylül 2020 tarihinde Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 23 Kasım 2020'de Galatasaray ile ilk karşılaşmasında Kayserispor karşısında çıktı. Genç futbolcu sadece son 1 dakikada görev yaptı.

11'DEKİ İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

İlk kez 11'e 25. haftada oynanan Kasımpaşa maçında girdi, sarı kırmızılılardaki ilk golünü de o karşılaşmada attı. Süper Lig'de bu sezon G. Saray formasıyla 27 maça çıkan Kerem 6 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı ve 9 gole direkt katkı verdi