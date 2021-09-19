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Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a yenildi - Son Dakika

Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a yenildi

19.09.2021 18:03
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a yenildi, System.String[]

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, 5. haftasına girilen Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti.

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, 5. haftasına girilen Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda topu ayağında tutan ve baskı kuran taraf ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, baskısına rağmen skoru değiştiremedi. Kontra ataklarla gol arayan turuncu-lacivertliler, 87. dakikada Daniel Candeias'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım adına da gol sesi çıkmayınca, Akdeniz temsilcisi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Üçüncü haftada Kasımpaşa, 4. haftada ise Trabzonspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada da Aytemiz Alanyaspor müsabakasından puansız ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Terim'den devre arasında 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın devre arasında 3 oyuncu değişikliğine birden gitti.

Golsüz eşitlikle girilen devre arasından sonra takımına müdahale eden tecrübeli teknik adam, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu'nu kenara aldı. Terim, bu oyuncuların yerine Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'i sahaya sürdü.

Taraftarlardan Yedlin ve Babel'e protesto

Galatasaraylı taraftarlar, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'i protesto etti.

Karşılaşmada top kayıpları, isabetsiz ortaları ve paslarıyla taraftarın tepkisini çeken Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 28 yaşındaki oyuncu, oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

Maça 77. dakikada giren Ryan Babel de maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda ıslıklandı. Maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan Kerem, yerini Ryan Babel'e bıraktı.

Yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın bu sezonki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sezonki 12. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV maçlarından sonra ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Alanyaspor'a karşı sahasında galibiyeti unuttu

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasındaki rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda da iç sahada 3-2 mağlup oldu.

Bu sezon konuk ettiği rakibine 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 maçlık mağlubiyet serisini engelleyemedi.

Bu sezon ilk kez gol atamadı

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez ağları havalandıramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 10. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 16 gol gönderdi. Galatasaray, 11. resmi maçında ilk kez gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.

Bülent Korkmaz ile 2'de 2

Aytemiz Alanyaspor'da göreve yeni başlayan teknik direktör Bülent Korkmaz, üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra Akdeniz temsilcisinin başına geçen Korkmaz, ilk maçında GZT Giresunspor, ikinci maçında da Galatasaray karşısında 1-0'lık galibiyetler aldı.

Korkmaz, ilk kez Terim'e karşı kazandı

Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fatih Terim karşısında galibiyet sevinci yaşadı.

Terim'in yönettiği Galatasaray'a İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor ile 4. kez rakip olan Korkmaz, puan sevinci yaşayamadı.

Bülent Korkmaz, 5. kez rakip olduğu eski hocası Fatih Terim karşısında ilk kez kazandı.

Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a yenildi

Aytemiz Alanyaspor, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Ryan Babel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a yenildi - Son Dakika Spor


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