Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı

Galatasaray, deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla adeta takımına tur biletini getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMLARI 70 BİNİ GEÇTİ

Sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atan genç yıldız, Sofiane Feghouli'nin farkı 2'ye çıkaran golünde de asist yaptı. Harika performansıyla taraftarı mest eden 22 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapıldı.