Galatasaray, deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla adeta takımına tur biletini getirdi.
Sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atan genç yıldız, Sofiane Feghouli'nin farkı 2'ye çıkaran golünde de asist yaptı. Harika performansıyla taraftarı mest eden 22 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapıldı.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı - Son Dakika Spor