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Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı - Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı

12.08.2021 23:10
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı, System.String[]

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı maça damga vurdu. Bir gol ve asistle gecenin parlayan yıldızı olan 22 yaşındaki genç futbolcu için sarı-kırmızılı taraftarlar 70 binin üzerinde paylaşım yaptı.

Galatasaray, deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla adeta takımına tur biletini getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMLARI 70 BİNİ GEÇTİ

Sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atan genç yıldız, Sofiane Feghouli'nin farkı 2'ye çıkaran golünde de asist yaptı. Harika performansıyla taraftarı mest eden 22 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistleriyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistleriyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistleriyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistleriyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı - Son Dakika Spor


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