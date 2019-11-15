Son Dakika Haberleri: Kerem Alışık'a 2019'da 11 ödül
Son Dakika Magazin Kerem Alışık'a 2019'da 11 ödül - Son Dakika Magazin

Kerem Alışık'a 2019'da 11 ödül

6 saat önce

"Esaretin Bedeli" adlı tiyatro oyunu ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, performansıyla bu yıl farklı törenlerden toplam 11 ödül aldı.

Kerem Alışık'a 2019'da 11 ödül, System.String[]

"Esaretin Bedeli" adlı tiyatro oyunu ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, performansıyla bu yıl farklı törenlerden toplam 11 ödül aldı. Alışık, "Ödül alma arzusu ile yol alınmaz. Mesleğimde ve hayatımda ödül almaktan çok, ödül vermekle ilgilenmeyi ailemden öğrendim. Halkımızın gösterdiği teveccüh her şeyin üstünde. Aldığım en büyük ödül budur" diye konuştu.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37 
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