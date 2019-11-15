Kerem Alışık'a 2019'da 11 ödül

"Esaretin Bedeli" adlı tiyatro oyunu ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, performansıyla bu yıl farklı törenlerden toplam 11 ödül aldı. Alışık, "Ödül alma arzusu ile yol alınmaz. Mesleğimde ve hayatımda ödül almaktan çok, ödül vermekle ilgilenmeyi ailemden öğrendim. Halkımızın gösterdiği teveccüh her şeyin üstünde. Aldığım en büyük ödül budur" diye konuştu.