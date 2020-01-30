Kerem, Ayşe'yi şirketten kovdu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kerem, Ayşe'yi şirketten kovdu! - Son Dakika Magazin

Kerem, Ayşe'yi şirketten kovdu!

13 dakika önce

Afili Aşk 29 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümde Modamu'nun yüzü olan Ayşe, çekimler için sık sık şirkete gelmek zorundadır.

Kerem, Ayşe'yi şirketten kovdu!, System.String[]

Afili Aşk 29 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümde Modamu'nun yüzü olan Ayşe, çekimler için sık sık şirkete gelmek zorundadır. Kerem ise bu durumdan rahatsız olur ve Ayşe'yi yanına çağırır. Her iki tarafın da rahatı için imzaladıkları beş yıllık sözleşmeyi feshetmek ister. Kerem'in bu isteği karşısında şaşkınlık yaşayan Ayşe ise hem sinirlenir hem de bunu hırs yapar. Ne olursa olsun sözleşmeyi feshetmeyeceğini söyleyen Ayşe, Ceyda'nın da devreye girmesiyle deliye döner. Öfkesini Ceyda'dan çıkaran Ayşe yine Kerem'i karşısında bulur ve bu defa kılıçlar çekilir...


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:35 
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