Çift, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu ve ailesiyle birlikte Bodrum'da bir çekim gerçekleştiren Hande Erçel, "Çok güzel bir çekimdi. Orada tanıştım Doğulu ailesiyle. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydik" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile kutlayan Hande Erçel, paylaşımının binlerce beğeni alması hakkında da konuştu.

"BİRBİRİMİZE ŞANSLI GELİYORUZ"

Erçel, "İçimden geldi, paylaştım" dedi. Muhabirlerin, "Birbirinize şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna Bürsin, "Kesinlikle" cevabını verdi.