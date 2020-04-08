Son Dakika › Magazin › Kerem Bürsin: Ben o pozları paylaşmaya utanırım - Son Dakika Magazin
Kerem Bürsin: Ben o pozları paylaşmaya utanırım
6 saat önce
Oyuncu, Instagram'daki canlı yayınında şöyle konuştu: "Bazılarının 'Ben güzel bakıyorum', 'Ben seksi bakıyorum' fotoğrafları var ya. Bir olay var arkadaşlar, dalga mı geçiyorsunuz? Ben utanırım. Şu dönemde ekstra utanç."
Oyuncu, Instagram'daki canlı yayınında şöyle konuştu: "Bazılarının 'Ben güzel bakıyorum', 'Ben seksi bakıyorum' fotoğrafları var ya. Bir olay var arkadaşlar, dalga mı geçiyorsunuz? Ben utanırım. Şu dönemde ekstra utanç."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:49
Son Dakika Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu