Kerem Bürsin'den açıklama geldi: Köpeklerin birisi benim birisi de onun! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kerem Bürsin'den açıklama geldi: Köpeklerin birisi benim birisi de onun! - Son Dakika Magazin

Kerem Bürsin'den açıklama geldi: Köpeklerin birisi benim birisi de onun!

7 saat önce

Serenay Sarıkaya ile aralarından bir problem olmadığını belirten yakışıklı oyuncu 'Serenay ile karşılaşırsak selamlaşırız neden selamlaşmayalım ki?' dedi.

Kerem Bürsin'den açıklama geldi: Köpeklerin birisi benim birisi de onun!, System.String[]

Serenay Sarıkaya ile aralarından bir problem olmadığını belirten yakışıklı oyuncu 'Serenay ile karşılaşırsak selamlaşırız neden selamlaşmayalım ki?' dedi.


Bu olay sakıza dönüşmesin!


Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile köpekleri için bir araya geldiği iddialarına da cevap veren Bürsin, 'Bu mevzuya girmeye hiç gerek yok. Sürekli bu sorular devam ediyor. Köpeklerden birisi benim birisi de onun bir şekilde çözüme kavuşturacağız.' açıklamasını yaptı.

Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 
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