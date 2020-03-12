Son Dakika › Magazin › Kerem Bürsin'den açıklama geldi: Köpeklerin birisi benim birisi de onun! - Son Dakika Magazin
Kerem Bürsin'den açıklama geldi: Köpeklerin birisi benim birisi de onun!
7 saat önce
Serenay Sarıkaya ile aralarından bir problem olmadığını belirten yakışıklı oyuncu 'Serenay ile karşılaşırsak selamlaşırız neden selamlaşmayalım ki?' dedi.
Serenay Sarıkaya ile aralarından bir problem olmadığını belirten yakışıklı oyuncu 'Serenay ile karşılaşırsak selamlaşırız neden selamlaşmayalım ki?' dedi.
Bu olay sakıza dönüşmesin!
Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile köpekleri için bir araya geldiği iddialarına da cevap veren Bürsin, 'Bu mevzuya girmeye hiç gerek yok. Sürekli bu sorular devam ediyor. Köpeklerden birisi benim birisi de onun bir şekilde çözüme kavuşturacağız.' açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09
Son Dakika Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın