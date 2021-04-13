Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı

Instagram hesabında 20 milyon takipçi sayısına ulaşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erçel, son olarak spor salonunda yaptığı bir paylaşımla çok konuşuldu.

SPOR SALONUNDAN SESLENDİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Erçel, son paylaşımında ise aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti. Sıfır makyajlı haliyle spor salonundan paylaşım yapan güzel oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı Bürsin'i etiketleyerek "Kahve gelmiş haberin var mı?" notunu yazdı.

Hande Erçel'in bu paylaşımını gören takipçileri "Kerem'den uzak kalamayınca kahveye davet etmiş" yorumunu yaptı.

PAHALI EV KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel, önceki günlerde pahalı ev kombiniyle dikkat çekmişti. Ayna karşısında çiçekler içinde bir fotoğraf paylaşan Erçel'in üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti. Hande'nin giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL)