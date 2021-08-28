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Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?" - Son Dakika

Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?"

28.08.2021 13:42

Hakan Gence'nin youtube kanalında yayınlanan programına katılan Kerem Bürsin, hem aşk yaşadığı Hande Erçel ile ilgili, hem de gündelik yaşamı ile açıklamalarda bulundu. Bürsin, "Kendini yakışıklı buluyor musun?" sorusuna da "Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?" cevabını verdi.

Hürriyet'in YouTube kanalında yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programının bu haftaki konuğu yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin oldu. Başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin final çekimlerini tamamlayan ve dizide rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

"KENDİMİ 20 YAŞINDA HİSSEDİYORUM"

34 yaşındaki oyuncu, yaşıyla ilgili soru üzerine kendisini daha genç hissettiğini söyleyerek "Kendimi 20 yaşında hissediyorum. Hatta bazı arkadaşlarım 13 diyor. 30'lar çok hızlı geçiyor. Doğum günümde dileğim, dünyayla alakalıydı. Çünkü hiç iyi bir yolda değiliz, doğaya verdiğimiz zararın haddi hesabı yok" dedi.

Kerem Bürsin'den 'Kendini yakışıklı buluyor musun?' sorusuna cevap: Yakışıklı bulmuyorum

"JÖN OLMAK İSTEMİYORUM"

'Jön' kavramı hakkında da konuşan Bürsin, "Ben jön değilim, olmak istemiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Kalıpların, bir kafesin içine girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Hande Erçel ile güzel bir ilişkisi olan Bürsin, aşkla ilgili soru üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Aşk olağanüstü bir şey. Bizi insan yapan şeylerden biri. Her anlamda ilham veriyor. Hande müthiş bir insan. Onu çok seviyorum. Her şeyden önemlisi çok iyi arkadaşız. Bu değerli bir şey. Çok da iyi kalpli bir insan."

Kerem Bürsin'den 'Kendini yakışıklı buluyor musun?' sorusuna cevap: Yakışıklı bulmuyorum

"KENDİMİ YAKIŞIKLI BULMUYORUM"

Kerem Bürsin, çok sayıda hayranı olmasına rağmen kendisini yakışıklı bulmadığını da belirterek, "Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Kim kendini yakışıklı buluyor ki? Şunu merak ediyorum, gerçekten biri aynanın karşısına geçip 'Vay be ne kadar çekiciyim' diyor mu? Bana göre değil. Bu kendimi sevmiyorum demek değil ama benim derdim o değil" dedi.

Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Hakan Gence, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?' - Son Dakika Magazin


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