KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ

Serenay Sarıkaya, bugün Instagram'dan paylaştığı bornoz
ve sweatshirtün aynısını eski sevgilisi Kerem Bürsin'in üç yıl önce giydiği için,
'Yeniden mi barıştılar?' iddialarına sert tepki gösterdi. Cem Yılmaz'dan yeni
ayrılan oyuncu, bornoz ve sweatshirt markasını Instagram'dan paylaşarak, "Arkadaşlar
hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. İsteyen herkes edinebilir. Daha
neler" diyerek, tepki gösterdi Bürsin'in üç yıl önce aynı sweatshirtle paylaştığı
kareye, o dönem sevgilisi olan Sarıkaya'yı etiketlemişti.& ;
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