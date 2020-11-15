KEREM BÜRSİN HABERİNE, 'DAHA NELER' TEPKİSİ

Serenay Sarıkaya, bugün Instagram'dan paylaştığı bornoz

ve sweatshirtün aynısını eski sevgilisi Kerem Bürsin'in üç yıl önce giydiği için,

'Yeniden mi barıştılar?' iddialarına sert tepki gösterdi. Cem Yılmaz'dan yeni

ayrılan oyuncu, bornoz ve sweatshirt markasını Instagram'dan paylaşarak, "Arkadaşlar

hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. İsteyen herkes edinebilir. Daha

neler" diyerek, tepki gösterdi Bürsin'in üç yıl önce aynı sweatshirtle paylaştığı

kareye, o dönem sevgilisi olan Sarıkaya'yı etiketlemişti.& ;