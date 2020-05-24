Hayattan kadınlar adına ne öğrendi? Ezberlediği en garip şey ne? Neye başladığında asla duramıyor? Bugüne kadar başardığı en zor şey ne? Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdu? Yeni projeleri neler? Aşk hayatında neler oluyor?
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24.05.2020 11:19:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerem Bürsin, hayattan kadınlar adına ne öğrendi? - Son Dakika