Son Dakika Haberleri: Kerem Bürsin'i taklit etti!
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Kerem Bürsin'i taklit etti!

26 dakika önce

Kerem Bürsin'i taklit eden Kapışmak, esprili videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Kerem Bürsin'i taklit eden Kapışmak, esprili videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:25 
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