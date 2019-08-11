Kerem Bürsin'i taklit etti!
26 dakika önce
Kerem Bürsin'i taklit eden Kapışmak, esprili videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Kerem Bürsin'i taklit eden Kapışmak, esprili videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:25
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