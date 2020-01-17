Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu - Son Dakika Magazin

Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu

6 saat önce

ÜNLÜ oyuncular Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ilk kez aynı projede izleyici karşısına çıkacak.

Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu, System.String[]

ÜNLÜ oyuncular Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ilk kez aynı projede izleyici karşısına çıkacak. Bürsin ve Helvacıoğlu "Eflatun" adlı bağımsız sinema filmi için birlikte kamera karşısına geçecek.


"Eflatun"un yönetmenliğini ise Boğaziçi Film Festivali'nde "Suret" isimli kısa filmiyle ödül alan Cüneyt Karakuş üstlenecek.


Ünlü oyuncuların okuma provalarına başladığı filmde rol alacak diğer isimler ise henüz belli değil. "Eflatun"un çekimleri cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul'da başlayacak. Film vizyon öncesi festivallerde yarışacak.

İrem Helvacıoğlu, Eflatun, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:18 
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