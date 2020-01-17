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Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu
6 saat önce
ÜNLÜ oyuncular Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ilk kez aynı projede izleyici karşısına çıkacak.
ÜNLÜ oyuncular Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ilk kez aynı projede izleyici karşısına çıkacak. Bürsin ve Helvacıoğlu "Eflatun" adlı bağımsız sinema filmi için birlikte kamera karşısına geçecek.
"Eflatun"un yönetmenliğini ise Boğaziçi Film Festivali'nde "Suret" isimli kısa filmiyle ödül alan Cüneyt Karakuş üstlenecek.
Ünlü oyuncuların okuma provalarına başladığı filmde rol alacak diğer isimler ise henüz belli değil. "Eflatun"un çekimleri cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul'da başlayacak. Film vizyon öncesi festivallerde yarışacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:18
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