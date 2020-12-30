Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında? İşte Kerem Bursin'in hayatı ve merak edilen detaylar

Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

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