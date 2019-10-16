Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu
1 saat önce
Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı… 'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum.
Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı…
'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu. Öte yandan 'Yaşamayanlar'daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu.
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16.10.2019 06:32:05. #1.13#
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