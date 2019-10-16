Son Dakika Haberleri: Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu
Son Dakika Kültür Sanat Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu

Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu

1 saat önce

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı… 'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum.

Kerem Bürsin: Nilperi Şahinkaya Öpüşmeden Önce Sarımsak Yiyordu, System.String[]

Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı…



'Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu. Öte yandan 'Yaşamayanlar'daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu.

Nilperi Şahinkaya, Güneşi Beklerken, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 
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