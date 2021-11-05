Kerem Çağatay Yüksel, Karate Şampiyonası'nda Ülkemizi temsil edecek! - Son Dakika

Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu faaliyet programında yer alan ve11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası 5-7 Kasım tarihinde İstanbul WOW otelde düzenlenen en önemli şampiyonadır. Etkinlik Dünyanın en iyi Shotokan sporcularını biraraya getirecektir.

Foça doğumlu minik karateci şampiyonada Ülkemizi temsil etmek için tatamiye çıkacağını, 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında abisi Kaan Yüksel ile elde ettikleri başarı ve deneyimi örnek aldığını dile getirdi.

Minik sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, Pandemi ve kısıtlamalara rağmen yoğun katılımın olduğu şampiyonada Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirtti.