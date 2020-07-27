Kerem Can Akyüz, Bursaspor'a veda etti! "Sevgi ve saygıyla hoşça kalın..."
31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer büyük Bursaspor taraftarı, sezon boyunca yaşanılan olumsuzluklara rağmen ve takım arkadaşlarım her şeyi bir kenara bırakıp şampiyonluk mücadelesini terimizin son damlasına kadar en iyi şekilde vermeye çalıştık.
31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer büyük Bursaspor taraftarı, sezon boyunca yaşanılan olumsuzluklara rağmen ve takım arkadaşlarım her şeyi bir kenara bırakıp şampiyonluk mücadelesini terimizin son damlasına kadar en iyi şekilde vermeye çalıştık. Hiçbir zaman bu armaya ihanet etmedik. Sakat oynadık, maddi konuları geriye bıraktık, sahaya çıkan 11 kardeşimizin terini sildik, büyük Bursasporu bireysel menfaatlerimizin önünde tuttuk. Büyük fedakarlıklar yaptık ama elden gelen bu kadar. Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizlerden özür ve af diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bursaspor yıkılmaz! Sevgi ve saygıyla hoşça kalın" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:05
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