Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor - Son Dakika Spor

Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor

7 saat önce

Bursaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ün, pazar günü oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.

Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor, System.String[]

Bursaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ün, pazar günü oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.


TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da önemli eksiklikler dikkat çekiyor.


Dört sarı kartını Eskişehirspor mücadelesinde tamamlayarak cezalı duruma düşen Serdar Özkan ve yine aynı maçta kırmızı kart ile oyundan atılan sol bek Onur Atasayar'ın forma giyemeyecek olması, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'i alternatiflere yöneltiyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan bir başka sol bek Iasmin Latovlevici'nin de yokluğunda, Osmanlıspor karşılaşmasında sol bek mevkinde yeni transfer Kerem Can Akyüz'ün forma giymesi bekleniyor.


Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde yedek kulübesinde yer alan30 yaşındaki futbolcu, henüz yeni kulübünde süre alamadı. Akyüz, başkent ekibi ile oynanacak karşılaşmada İbrahim Üzülmez'in tek sol bek adayı olarak göze çarpıyor. - BURSA

KEREM CAN AKYÜZ, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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