Kerem Can Akyüz: Yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Kerem Can Akyüz: Yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz - Son Dakika Spor

Kerem Can Akyüz: Yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

13 dakika önce

Bursaspor’un devre arası transferlerinden Kerem Can Akyüz ise, ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadığını ve oynamak için özlem çektiğini belirtti.

Bursaspor'un devre arası transferlerinden Kerem Can Akyüz ise, ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadığını ve oynamak için özlem çektiğini belirtti.

Kerem Can Akyüz: Yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

KEREM CAN AKYÜZ, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik yaşandı
Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif Eyüp Arın, 19. kez Adanaspor'un teknik direktörü oldu Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerem Can Akyüz: Yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]