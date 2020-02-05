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Kerem Can Akyüz: Yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyoruz
13 dakika önce
Bursaspor’un devre arası transferlerinden Kerem Can Akyüz ise, ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadığını ve oynamak için özlem çektiğini belirtti.
Bursaspor'un devre arası transferlerinden Kerem Can Akyüz ise, ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadığını ve oynamak için özlem çektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:19
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