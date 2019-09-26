Kerem, Ceyda'yla nişanlanıyor!
1 saat önce
Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem'in hayatı yön değiştiriyor.
Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem'in hayatı yön değiştiriyor. Kerem, Ceyda'yla nişanlanıyor. Ayşe ise Sabri'yle... Üstelik Kerem ve Ceyda'nın nişan törenine Ayşe de gelir. Bir anda olayların bu denli değişmesi herkeste şok etkisi yaratır derken aslında bunun bir kabus olduğu ortaya çıkar. İşte Ayşe ve Kerem'in aynı anda gördüğü o kabus ve sonrasında yaşananlar...
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:40
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