Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Marcao, dün akşam Giresunspor ile oynanan deplasman maçında kendisine 'sus' işareti yapan takım arkadaşına kafa atmış ve yumruk sallamıştı. Bu hareketlerinden ardından futbol dünyası, Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi tepkisini gösterdi.

UÇAĞA ALINMADI

Brezilyalı Marcao, dün takımdan ayrı olarak İstanbul'a özel uçakla geldi. Bugünkü antrenmanda da yer almadı. Marcao'nun büyük bir para cezası alması gündemde. Sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili netleşmiş bir karar yok.