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Kerem Gönlüm 1 yıllık sözleşmeye imza attı

25 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İTÜ Basketbol Takımı, 41 yaşındaki basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Gönlüm 1 yıllık sözleşmeye imza attı, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İTÜ Basketbol Takımı, 41 yaşındaki basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İTÜ Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında deneyimli bir ismi kadrosuna dahil etti. Sosyal medya hesabından transferi duyuran İTÜ, tecrübeli basketbolcu Kerem Gönlüm ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 41 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce Mydonose Kolejliler, Ülkerspor, Anadolu Efes, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji ve Sakarya BŞB. takımlarının formasını giymişti.
"İTÜ AİLESİNE KATILMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM" Transferi ile ilgili konuşan Kerem Gönlüm, "245 yıllık tarihinde bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir kurum olan, ülkemizin ilk ve dünyanın en eski teknik üniversiteleri arasında olan İTÜ ailesine katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. TBL'de geçtiğimiz sezon final oynayan ve Süper Lig'e çıkmayı son maçta kaçıran İTÜ Basket'i, basketbol geleneği ve gençlik enerjisiyle birlikte sezon sonunda ait olduğu yere ulaştırmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
(İHA)
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kerem Gönlüm, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:40 Kaynak: İHA
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