Son Dakika Haberleri: Kerem Gönlüm resmen açıklandı!
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Kerem Gönlüm resmen açıklandı!

39 dakika önce

Türk basketbolunun tecrübeli isimlerinden Kerem Gönlüm'ün yeni adresi belli oldu.

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Türk basketbolunun tecrübeli isimlerinden Kerem Gönlüm'ün yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli oyuncu, Sigortam.net İTÜ ile anlaşmaya vardı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Kerem Gönlüm, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:23 
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