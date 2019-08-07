Kerem Gönlüm resmen açıklandı!
39 dakika önce
Türk basketbolunun tecrübeli isimlerinden Kerem Gönlüm'ün yeni adresi belli oldu.
Türk basketbolunun tecrübeli isimlerinden Kerem Gönlüm
'ün yeni adresi belli oldu.
Tecrübeli oyuncu, Sigortam.net İTÜ ile anlaşmaya vardı.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:23
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