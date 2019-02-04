Kerem Görsev'le Caz Şöleni
43 dakika önce
Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, caz müziğin önemli isimlerini Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor.
Nilüfer
Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, caz müziğin önemli isimlerini Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor.
Nilüfer Caz Tatili'nde bu kez Kerem Görsev
sahne aldı. Nazım Hikmet Kültürevi
'ndeki konserde Kerem Görsev'e kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, vokalde de Tufan Ünalp eşlik etti. Kerem Görsev Quartet ft Tufan Ünalp, konseri izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey
adına Kerem Görsev Quartet ve Tufan Ünalp'e çiçek vererek teşekkür etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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