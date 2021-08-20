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Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi - Son Dakika

Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

20.08.2021 10:57

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'dan sonra bir kriz de Luyindama çıkartıyordu. Kongolu stoper, ilk yarıdaki golden birkaç dakika önce savunmadaki aksaklık nedeniyle Kerem'e çıkıştı. Bu anlara tanıklık eden Fatih Terim de öfkelendi. Terim Luyindama'ya müdahale edip onu sakinleştirdi. Ardından Kerem'den gol geldi ve 'tepkisiz' bir sevinç yaptı.

Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Skorer'in haberine göre; Kerem'in attığı golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

Kerem'in takım arkadaşlarıyla dertte! Marcao'dan sonra Luyindama da genç futbolcuya yüklendi

RUH HALİ YORGUN

Yaşanan bu olaydan sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ruh hali oldukça kırılgan olduğu görülen futbolcunun üzgün hali gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.

Kerem'in takım arkadaşlarıyla dertte! Marcao'dan sonra Luyindama da genç futbolcuya yüklendi
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Babür BAYKAN: Dünkü maçta rakip tüm ataklarını kerem ve Van anholth tarafından yani sol dan yaptı. Kerem geriye yardımda eksik kalıyor. Bu net. Objektif olunmazsa çok can yanar o kanatta diyeyim ben Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Takımda öteriteyi sağlayamayan ağırlığını hissettiremeyen ve hatta gsyi rezil oynatan terimin bence kredisi bitmiş şunu unutmayın ki bu adamlar şenol güneştende bahsediyorum artık kafayı yormadan para kazanma derdinde maalesef böyle Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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