Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray, play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Performansıyla gecenin parlayan yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atarken 70. dakikada da Feghouli'nin golünün asistini yaptı. Karşılaşma sonrası genç yıldıza övgü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ise sitem vardı.

BİRÇOK FUTBOLSEVER ŞENOL GÜNEŞ'İN HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Yalnızca sarı-kırmızılı taraftarlar değil, birçok futbolsever Kerem Aktürkoğlu'nun performansından övgüyle bahsederken ona EURO 2020'de hiç süre vermeyen Şenol Güneş'e sitem etti. Kısa sürede binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, Şenol Güneş'in genç yıldıza EURO 2020'de süre vermemesine "Utanır mı?" ifadesiyle tepki gösterdi.