KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU - Son Dakika
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KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU

23.04.2022 21:22

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesindeki 5'inci sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın Kapadokya'da sıcak hava balonuna binme hayali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşti.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesindeki 5'inci sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın Kapadokya'da sıcak hava balonuna binme hayali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşti. Kapadokya semalarını dolaşan Yalnız, Öğretmenime 'Büyünce Kapadokya'ya gideceğim' demiştim. Hayalim 23 Nisan'da gerçekleşti dedi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarına yoğun ilgi gösterildi. Balon pilotları, sepetlerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı. Sıcak hava balonları, Göreme'den gökyüzüne havalandı. Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da gökyüzünde süzüldü. Yerden 550 metre yüksekliğe çıkan sıcak hava balonları, Kapadokya semalarında dolaştı. Ağıllı köyünde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Kerem Yalnız'ın sıcak hava balonuna binme hayali de 23 Nisan'da gerçekleşti. Sınıf öğretmeni Fevzi Kütük, öğrencileri ile sohbet ederken Yalnız'ın sıcak hava balonlarına ilgisi olduğunu öğrendi. Kütük, bölgede faaliyet yürüten sıcak hava balonu yetkilileri ile öğrencisi için görüşme yaptı. Firma yetkilileri, balon tutkusu olan 5 öğrenciye tur hediye etti. Balon sepetine binen öğretmen ve öğrenciler yaklaşık 1 saat boyunca bölge semalarında uçtu.

Sıcak hava balonuna binen Kerem Yalnız, Öğretmenime 'Büyünce Kapadokya'ya gideceğim' demiştim. Hayalim 23 Nisan'da gerçekleşti. Bugün heyecanlıyım. Gökyüzünü ve bulutları yakından göreceğim diye konuştu.

Sıcak hava balonu firması sahibi Mehmet Dinler ise 5'inci sınıf öğrencisi Kerem'in hayali Kapadokya'ya gelmek, peribacalarını görmek ve balona binmekti. Biz de kendisinin hayaline ulaşması için bir aracı olduğumuz için mutluyuz. Tabi ki hepimizin hayali çocukların daha fazla gülebildiği bir dünyada yer alabilmek. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi.

KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU
KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU
KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU
KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU

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Ulusal Egemenlik, Kapadokya, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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