Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika Spor

Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.

Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.

Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.

Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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