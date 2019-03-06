Son Dakika Haberleri: Kerem Kamal'dan Altın Madalya

Kerem Kamal'dan Altın Madalya

13 dakika önce

U23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, 60 kiloda altın madalya kazandı.

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U23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, 60 kiloda altın madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası finalinde Rumen Razvan Arnaut ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibini 6-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Geçen sezon İstanbul'da da U23 şampiyonluğuna uzanan Kamal, bu sezon da altın madalya kazanarak üst üste iki sene birinci olmuş oldu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kerem Kamal'ı kutladı. Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazanarak Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren milli güreşçimiz Kerem Kamal'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
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