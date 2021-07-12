Kerem Kamışlı, Marcus Aral tarafından denize atılmasından sonra özel koruma tuttu

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, yıllardır birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başladı. Çift ile aynı mekanda karşılaşan Aral ise Kamışlı'yı denize atmıştı.
Kamışlı, yaşanan talihsiz olayın arından bir önlem aldı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Kamışlı'ya, özel koruması eşlik etti. İri yarı bir kişiyi koruma olarak tutan Kamışlı, bir an olsun yalnız bırakılmadı.
Yaşanan olayların ardından Kamışlı ile Şahin, kısa süren ilişkisini noktalama kararı aldı. Şahin ise eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a geri dönerek ilişkisine bir şans daha verdi.
Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aral gözaltına alındı. Yiğit Marcus Aral emniyetteki ifadesinde, Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile bir otelde kaldıkları ve gizli ilişki yaşadıklarını duyduğunu öne sürerek, "Bunun üzerine basın açıklaması yaparak kendisinden ayrıldım. Ben Türkiye'de tanınan biriyim, Survivor yarışmacısıyım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen Aral, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "tehdit" ve "yaralama" suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yiğit Marcus Aral'ın müştekiler Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin'in ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamak ve 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Kaynak: Snob Magazin
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