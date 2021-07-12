Kerem Kamışlı, Marcus Aral tarafından denize atılmasından sonra özel koruma tuttu

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, yıllardır birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başladı. Çift ile aynı mekanda karşılaşan Aral ise Kamışlı'yı denize atmıştı.

ÖZEL KORUMA TUTTU

Kamışlı, yaşanan talihsiz olayın arından bir önlem aldı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Kamışlı'ya, özel koruması eşlik etti. İri yarı bir kişiyi koruma olarak tutan Kamışlı, bir an olsun yalnız bırakılmadı.

Kerem Kamışlı ve koruması

ŞEVVAL, ESKİ AŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan olayların ardından Kamışlı ile Şahin, kısa süren ilişkisini noktalama kararı aldı. Şahin ise eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a geri dönerek ilişkisine bir şans daha verdi.